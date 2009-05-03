FACUA informa

Boletín semanal número 27
03/05/2009

FACUA Sevilla denuncia un cúmulo de irregularidades en comercios ambulantes y casetas municipales en la Feria de Abril

FACUA Cádiz lamenta la gestión del Ayuntamiento en el apeadero provisional de autobuses

FACUA denuncia a Yoigo por incumplir la promesa de que nunca subiría sus tarifas

FACUA considera que ni agencias ni aerolíneas pueden penalizar a los usuarios que cancelen sus viajes por la gripe porcina

FACUA habilita una 'web' para informar a los consumidores sobre la gripe porcina

Sanidad informa a FACUA sobre las actuaciones del Gobierno en relación a la gripe porcina

FACUA pide a Sanidad interlocución permanente ante los casos de gripe porcina en humanos

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