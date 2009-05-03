FACUA informa
Boletín semanal número 27
03/05/2009
FACUA Sevilla denuncia un cúmulo de irregularidades en comercios ambulantes y casetas municipales en la Feria de Abril
FACUA Cádiz lamenta la gestión del Ayuntamiento en el apeadero provisional de autobuses
FACUA denuncia a Yoigo por incumplir la promesa de que nunca subiría sus tarifas
FACUA considera que ni agencias ni aerolíneas pueden penalizar a los usuarios que cancelen sus viajes por la gripe porcina
FACUA habilita una 'web' para informar a los consumidores sobre la gripe porcina
Sanidad informa a FACUA sobre las actuaciones del Gobierno en relación a la gripe porcina
FACUA pide a Sanidad interlocución permanente ante los casos de gripe porcina en humanos
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