FACUA considera que ni agencias ni aerolíneas pueden penalizar a los usuarios que cancelen sus viajes por la gripe porcina
Tanto si los billetes forman parte de paquetes turísticos como si se compran por separado.
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España-27/04/2009
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