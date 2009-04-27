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FACUA considera que ni agencias ni aerolíneas pueden penalizar a los usuarios que cancelen sus viajes por la gripe porcina

Tanto si los billetes forman parte de paquetes turísticos como si se compran por separado.

FACUA.org
España-27/04/2009
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FACUA-Consumidores en Acción considera que ni las agencias de viajes ni las compañías aéreas pueden penalizar a los usuarios que cancelen sus viajes a determinadas zonas del mundo afectadas por la gripe porcina al tratarse de una decisión fruto de una causa de f

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