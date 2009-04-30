FACUA denuncia a Yoigo por incumplir la promesa de que nunca subiría sus tarifas
Aplica este 7 de mayo un incremento del 25% en el establecimiento de cada comunicación en su plan La del 0.
FACUA.org
España-30/04/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Yoigo por incumplir el compromiso publicitario –y por tanto con valor contractual- de que nunca subiría sus tarifas. La compañía de telecomunicaciones móviles aplicará este 7 de mayo una gran subida al precio p