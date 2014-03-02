FACUA informa
Boletín semanal número 279
02/03/2014
FACUA Andalucía critica la falta de los consumidores en la mesa de construcción sostenible del gobierno
FACUA se muestra satisfecha por la sentencia del TJUE que considera ilegal el céntimo sanitario
FACUA Andalucía lanza una campaña para explicar la factura eléctrica
FACUA Huelva desarrolla una jornada formativa sobre comercio electrónico y medio ambiente
FACUA Sevilla pide la retirada de la reforma de la ley del aborto de Gallardón
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio