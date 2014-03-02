FACUA informa

Boletín semanal número 279
02/03/2014

FACUA Andalucía critica la falta de los consumidores en la mesa de construcción sostenible del gobierno

FACUA se muestra satisfecha por la sentencia del TJUE que considera ilegal el céntimo sanitario

FACUA Andalucía lanza una campaña para explicar la factura eléctrica

FACUA Huelva desarrolla una jornada formativa sobre comercio electrónico y medio ambiente

FACUA Sevilla pide la retirada de la reforma de la ley del aborto de Gallardón

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