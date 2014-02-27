FACUA se muestra satisfecha por la sentencia del TJUE que considera ilegal el céntimo sanitario
Los consumidores pueden reclamar el reintegro del impuesto que en 2012 estaba implantado en trece comunidades autónomas.
FACUA.org
España-27/02/2014
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FACUA-Consumidores en Acción se muestra satisfecha por la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha dictaminado que el céntimo sanitario vulnera la legislación comunitaria.
Este impuesto gravaba a los carburantes de las gasolineras y su recaudación se utilizaba pa