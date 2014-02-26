FACUA Huelva desarrolla una jornada formativa sobre comercio electrónico y medio ambiente
Desarrollada en Bonares, se ha centrado en informar y formar a los asistentes sobre sus derechos en estas materias.
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Huelva-26/02/2014
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Asistentes a la jornada de FACUA Huelva sobre comercio electrónico y medio ambiente.
FACUA Huelva ha desarrollado en febrero en Bonares, Huelva, una jornada formativa sobre comercio electrónico y medio ambiente.
El taller, impartido por Antonio Romero, directivo de la asociación, se ha centrado en informar y formar críticamente a los a