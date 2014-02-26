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FACUA Huelva desarrolla una jornada formativa sobre comercio electrónico y medio ambiente

Desarrollada en Bonares, se ha centrado en informar y formar a los asistentes sobre sus derechos en estas materias.

FACUA.org
Huelva-26/02/2014
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FACUA Huelva ha desarrollado en febrero en Bonares, Huelva, una jornada formativa sobre comercio electrónico y medio ambiente.

El taller, impartido por Antonio Romero, directivo de la asociación, se ha centrado en informar y formar críticamente a los a

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