FACUA Andalucía lanza una campaña para explicar la factura eléctrica
En la web FACUA.org/facturaelectrica los consumidores pueden resolver sus dudas sobre los conceptos que componen el recibo de la luz.
FACUA.org
Andalucía-27/02/2014
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FACUA Andalucía está desarrollando una campaña para explicar a los consumidores los conceptos que componen la factura eléctrica.
La web de esta iniciativa es FACUA.org/facturaelectrica, donde los usuarios podrán conocer qué tipos d