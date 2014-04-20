FACUA informa
Boletín semanal número 286
20/04/2014
Continúan los encuentros de SOS Justicia Sevilla para transmitir propuestas contra el cierre de juzgados
FACUA advierte de que liberalizar las ITV acabará con un servicio público básico para la seguridad vial
FACUA Córdoba continúa otro año más con los talleres para niños '1 Gota x 1 Vida'
FACUA Córdoba acuerda con Copesa la colaboración en actividades formativas dirigidas a los consumidores
El consistorio sevillano de Valencina indemniza a un socio de FACUA con 6.000 euros al caerse en la calle
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