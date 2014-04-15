El consistorio sevillano de Valencina indemniza a un socio de FACUA con 6.000 euros al caerse en la calle
Reconoce su responsabilidad patrimonial ante los restos de una obra en una zona peatonal. La asociación recuerda la importancia de estar asesorados desde el principio en una reclamación de estas características.
FACUA.org
Sevilla-15/04/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Tropezó con varios tornillos salientes de unos ocho centímetros que quedaban en la zona como restos de un cartel por obras que puso el Ayuntamiento de Valencia de la Concepción.
FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que un socio de Sevilla, Ignacio M. R., reciba una indemnización de 5.933 euros del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción tras sufrir una caída en una plaza de este municipio. El Gobierno local ha reconoc