Nuestras accionesSufrió lesiones en un pie y una rodilla

El consistorio sevillano de Valencina indemniza a un socio de FACUA con 6.000 euros al caerse en la calle

Reconoce su responsabilidad patrimonial ante los restos de una obra en una zona peatonal. La asociación recuerda la importancia de estar asesorados desde el principio en una reclamación de estas características.

FACUA.org
Sevilla-15/04/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que un socio de Sevilla, Ignacio M. R., reciba una indemnización de 5.933 euros del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción tras sufrir una caída en una plaza de este municipio. El Gobierno local ha reconoc

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