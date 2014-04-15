Nuestras acciones

FACUA Córdoba continúa otro año más con los talleres para niños '1 Gota x 1 Vida'

La iniciativa contará con la participación de 1.400 escolares de la provincia, que recibirán un ejemplar del libro 'Plof, plof, plof y goti nació'.

FACUA.org
Córdoba-15/04/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Córdoba reanuda otro año más los talleres ‘1 Gota x 1 Vida’ gracias a la firma este martes 15 de abril de un nuevo convenio de colaboración entre el presidente de la asociación, Francisco Martínez, y el vicepresiden

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos