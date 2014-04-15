FACUA Córdoba continúa otro año más con los talleres para niños '1 Gota x 1 Vida'
La iniciativa contará con la participación de 1.400 escolares de la provincia, que recibirán un ejemplar del libro 'Plof, plof, plof y goti nació'.
FACUA.org
Córdoba-15/04/2014
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A la izquierda, el presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez. A la derecha, el vicepresidente primero de Diputación y Presidente de Aguas de Córdoba (Emproacsa), Salvador Fuentes.
FACUA Córdoba reanuda otro año más los talleres ‘1 Gota x 1 Vida’ gracias a la firma este martes 15 de abril de un nuevo convenio de colaboración entre el presidente de la asociación, Francisco Martínez, y el vicepresiden