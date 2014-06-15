FACUA informa
Boletín semanal número 294
15/06/2014
FACUA Madrid firma un acuerdo con la asociación de empresarios de fontanería y saneamiento de la comunidad
FACUA denuncia un nuevo fraude a través de SMS con el falso regalo de un carro de la compra
FACUA Málaga consigue que Ryanair abone 250 euros de indemnización a una socia por denegarle el embarque
FACUA Almería defiende la relación entre salud y participación ciudadana en el XI Congreso de Asanec
FACUA Andalucía ve ridículas las multas de la Junta a los bancos con cláusulas abusivas para sus clientes
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