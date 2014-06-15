FACUA informa

Boletín semanal número 294
15/06/2014

FACUA Madrid firma un acuerdo con la asociación de empresarios de fontanería y saneamiento de la comunidad

FACUA denuncia un nuevo fraude a través de SMS con el falso regalo de un carro de la compra

FACUA Málaga consigue que Ryanair abone 250 euros de indemnización a una socia por denegarle el embarque

FACUA Almería defiende la relación entre salud y participación ciudadana en el XI Congreso de Asanec

FACUA Andalucía ve ridículas las multas de la Junta a los bancos con cláusulas abusivas para sus clientes

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