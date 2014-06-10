FACUA Málaga consigue que Ryanair abone 250 euros de indemnización a una socia por denegarle el embarque
La compañía impidió volar a la afectada por no llevar el DNI, a pesar de que iba identificada correctamente de acuerdo al Plan Nacional de Seguridad Aérea.
FACUA.org
Málaga-10/06/2014
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FACUA Málaga ha conseguido que la compañía aérea Ryanair indemnice a su socia Laure Vidouta con 250 euros por no permitirle el embarque en un vuelo de Valencia a Málaga. La empresa le impidió subir al avión por no llevar el Documento Naciona