Nuestras accionesInsta a llamar a un 807

FACUA denuncia un nuevo fraude a través de SMS con el falso regalo de un carro de la compra

Una empresa envía mensajes para incitar a los usuarios a que llamen a un número de tarificación adicional y así cargar una elevada cantidad al usuario en su factura.

FACUA.org
España-11/06/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado un nuevo fraude a través del envío de un SMS masivo desde un número de móvil convencional incitando a llamar a un 807, un teléfono de tarificación adicional. El gancho, esta vez, es

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