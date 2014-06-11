FACUA denuncia un nuevo fraude a través de SMS con el falso regalo de un carro de la compra
Una empresa envía mensajes para incitar a los usuarios a que llamen a un número de tarificación adicional y así cargar una elevada cantidad al usuario en su factura.
FACUA.org
España-11/06/2014
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La asociación alerta de que muchos usuarios pueden caer en la trampa de llamar a la línea 807 pensando que realmente han recibido un premio.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado un nuevo fraude a través del envío de un SMS masivo desde un número de móvil convencional incitando a llamar a un 807, un teléfono de tarificación adicional. El gancho, esta vez, es