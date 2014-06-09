Nuestras accionesEntre todas apenas superan los 2 millones de euros

FACUA Andalucía ve ridículas las multas de la Junta a los bancos con cláusulas abusivas para sus clientes

La baja cuantía de las últimas sanciones impuestas por la Secretaría General de Consumo a 30 entidades financieras carece del necesario efecto disuasorio.

FACUA.org
Andalucía-09/06/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Andalucía reitera su disconformidad con la baja cuantía de las últimas sanciones impuestas por la Junta de Andalucía a los bancos que abusan de sus clientes en las cláusulas que les obligan a firmar. En esta ocasión, la suma total de estas multas ap

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos