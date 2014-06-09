FACUA Andalucía ve ridículas las multas de la Junta a los bancos con cláusulas abusivas para sus clientes
La baja cuantía de las últimas sanciones impuestas por la Secretaría General de Consumo a 30 entidades financieras carece del necesario efecto disuasorio.
FACUA.org
Andalucía-09/06/2014
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