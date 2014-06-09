FACUA Almería defiende la relación entre salud y participación ciudadana en el XI Congreso de Asanec
Margarita García, presidenta de la asociación, participó el pasado 5 de junio en una mesa de debate organizada por La Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria.
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Almería-09/06/2014
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