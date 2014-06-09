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FACUA Almería defiende la relación entre salud y participación ciudadana en el XI Congreso de Asanec

Margarita García, presidenta de la asociación, participó el pasado 5 de junio en una mesa de debate organizada por La Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria.

FACUA.org
Almería-09/06/2014
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La presidenta de FACUA Almería, Margarita García, participó el 6 de junio en una mesa de debate programada en la jornada inaugural del XI Congreso y 3º Internacional Virtual de la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria (Asan

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