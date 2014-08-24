FACUA informa
Boletín semanal número 304
24/08/2014
FACUA advierte de que una bajada del 20% en la ITV de Castilla y León sería claramente insuficiente
Aqualia deja de enviar cartas en las que pedía permiso irregularmente para la cesión de datos en Jaén
FACUA Córdoba denuncia imposiciones abusivas por parte de aseguradoras de vehículos
FACUA detecta diferencias de hasta el 113% en las tarifas de las ITV según la comunidad autónoma
FACUA encuentra diferencias de hasta un 111% en los precios de las autoescuelas de las capitales andaluzas
Yoigo deja de comercializar móviles bloqueados pero se niega a liberar los ya vendidos
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