FACUA informa

Boletín semanal número 304
24/08/2014

FACUA advierte de que una bajada del 20% en la ITV de Castilla y León sería claramente insuficiente

Aqualia deja de enviar cartas en las que pedía permiso irregularmente para la cesión de datos en Jaén

FACUA Córdoba denuncia imposiciones abusivas por parte de aseguradoras de vehículos

FACUA detecta diferencias de hasta el 113% en las tarifas de las ITV según la comunidad autónoma

FACUA encuentra diferencias de hasta un 111% en los precios de las autoescuelas de las capitales andaluzas

Yoigo deja de comercializar móviles bloqueados pero se niega a liberar los ya vendidos

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