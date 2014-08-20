FACUA Córdoba denuncia imposiciones abusivas por parte de aseguradoras de vehículos
Nuevas tácticas para llevar los vehículos a las redes de talleres concertados por encima del derecho a la libre elección del taller y la peritación en los domicilios de los asegurados, o incluso la teleperitación a distancia, son algunas de estas prácticas.
FACUA.org
Córdoba-20/08/2014
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FACUA Córdoba denuncia imposiciones abusivas por parte de las aseguradoras de vehículos. Cada vez son más que imponen de forma abusiva al asegurado, requisitos para la reparación de un siniestro, llegando incluso a peritar en el domicilio del usuario o a hacer teleperi