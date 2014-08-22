Nuestras accionesTiene las tarifas más caras de España

FACUA advierte de que una bajada del 20% en la ITV de Castilla y León sería claramente insuficiente

Valora positivamente el anuncio realizado por el portavoz del Gobierno autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, pero considera que la rebaja debería ser mayor.

FACUA.org
Castilla y León-22/08/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción advierte de que una bajada del 20% en el precio de la Inspección Técnica de Vehículos en Castilla y León sería claramente insuficiente.

La asociación valora positivamente el anuncio de reducir “al menos

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos