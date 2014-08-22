FACUA advierte de que una bajada del 20% en la ITV de Castilla y León sería claramente insuficiente
Valora positivamente el anuncio realizado por el portavoz del Gobierno autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, pero considera que la rebaja debería ser mayor.
FACUA.org
Castilla y León-22/08/2014
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