FACUA encuentra diferencias de hasta un 111% en los precios de las autoescuelas de las capitales andaluzas
El importe medio para sacarse el carné de conducir B a la primera en Andalucía es de 591,7 euros. Córdoba y Sevilla son las capitales más caras, frente a Granada y Cádiz, las más económicas.
FACUA.org
Andalucía-19/08/2014
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FACUA recomienda a las personas que estén pensando en obtener el carné de conducir B hacer una comparativa de los precios en varias autoescuelas utilizando siempre los mismos criterios.
FACUA-Consumidores en Acción ha detectado diferencias de hasta un 110,9% (466 euros) entre las autoescuelas de las capitales andaluzas para sacar el carné de conducir B a la primera. Los importes oscilan entre los 886 euros que cuesta en una autoescuela de Córdoba y los 420 e