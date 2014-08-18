Nuestras accionesContinúa incumpliendo la ley

Yoigo deja de comercializar móviles bloqueados pero se niega a liberar los ya vendidos

FACUA lleva desde 2012 potenciado que los usuarios presenten denuncias de forma masiva y exigiendo multas a las administraciones por este fraude.

FACUA.org
España-18/08/2014
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Yoigo ha sido la última gran operadora de telefonía móvil que ha anunciado que dejará de vender terminales bloqueados. Se suma así a Movistar, Orange y Vodafone, que ya están desbloqueando los móviles como consecuencia de la campaña #libe

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