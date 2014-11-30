FACUA informa

Boletín semanal número 318
30/11/2014

Los viajes caducados de las tarjetas EMT podrán reembolsarse tras la reclamación de FACUA Málaga

El dueño de Ausbanc, Luis Pineda, condenado por difamar en Twitter al portavoz de FACUA, Rubén Sánchez

Caja Rural del Sur, condenada a devolver lo cobrado por la cláusula suelo a una socia de FACUA Sevilla

FACUA Andalucía pide a la Secretaría General de Consumo que investigue las irregularidades en el Mangafest

FACUA se suma a las acciones de apoyo a Greenpeace y pide la liberación del Arctic Sunrise #Misión45

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