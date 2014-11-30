FACUA informa
Boletín semanal número 318
30/11/2014
Los viajes caducados de las tarjetas EMT podrán reembolsarse tras la reclamación de FACUA Málaga
El dueño de Ausbanc, Luis Pineda, condenado por difamar en Twitter al portavoz de FACUA, Rubén Sánchez
Caja Rural del Sur, condenada a devolver lo cobrado por la cláusula suelo a una socia de FACUA Sevilla
FACUA Andalucía pide a la Secretaría General de Consumo que investigue las irregularidades en el Mangafest
FACUA se suma a las acciones de apoyo a Greenpeace y pide la liberación del Arctic Sunrise #Misión45
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