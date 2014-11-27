Nuestras accionesCerca de 8.500 euros

Caja Rural del Sur, condenada a devolver lo cobrado por la cláusula suelo a una socia de FACUA Sevilla

Es la primera sentencia dictada tras las cerca de 100 demandas que ha presentado este año por FACUA Sevilla contra quince entidades financieras.

FACUA.org
Sevilla-27/11/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha condenado a Caja Rural del Sur a devolver las cantidades cobradas a una socia de FACUA Sevilla, Sara García Guerrero, como consecuencia de la aplicación de una cláusula suelo en su hipoteca,

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos