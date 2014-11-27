Caja Rural del Sur, condenada a devolver lo cobrado por la cláusula suelo a una socia de FACUA Sevilla
Es la primera sentencia dictada tras las cerca de 100 demandas que ha presentado este año por FACUA Sevilla contra quince entidades financieras.
FACUA.org
Sevilla-27/11/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha condenado a Caja Rural del Sur a devolver las cantidades cobradas a una socia de FACUA Sevilla, Sara García Guerrero, como consecuencia de la aplicación de una cláusula suelo en su hipoteca,