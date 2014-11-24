Nuestras accionesRespaldo a las concentraciones ciudadanas de protesta previstas para mañana en toda España

FACUA se suma a las acciones de apoyo a Greenpeace y pide la liberación del Arctic Sunrise #Misión45

El barco permanece inmovilizado en el puerto de Arrecife (Lanzarote) a la espera de que sea retirada la petición de 50.000 euros de fianza impuesta a la organización ecologista.

FACUA.org
España-24/11/2014
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FACUA-Consumidores en Acción muestra su apoyo a la convocatoria ciudadana llevada a cabo por Greenpeace para realizar concentraciones ante las delegaciones del gobierno de las capitales de provincia de todo el país este martes 25 de noviembre. El motivo de estas protestas es pe

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