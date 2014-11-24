FACUA se suma a las acciones de apoyo a Greenpeace y pide la liberación del Arctic Sunrise #Misión45
El barco permanece inmovilizado en el puerto de Arrecife (Lanzarote) a la espera de que sea retirada la petición de 50.000 euros de fianza impuesta a la organización ecologista.
FACUA.org
España-24/11/2014
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Imagen: Rozpravka (CC BY-SA 3.0) | El barco Arctic Sunrise está ahora retenido en el puerto de Arrecife desde el 18 de noviembre.
FACUA-Consumidores en Acción muestra su apoyo a la convocatoria ciudadana llevada a cabo por Greenpeace para realizar concentraciones ante las delegaciones del gobierno de las capitales de provincia de todo el país este martes 25 de noviembre. El motivo de estas protestas es pe