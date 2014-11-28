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Los viajes caducados de las tarjetas EMT podrán reembolsarse tras la reclamación de FACUA Málaga

La asociación espera que la Empresa Malagueña de Transportes difunda adecuadamente esta información útil para el usuario.

FACUA.org
Málaga-28/11/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) reembolse el importe de los viajes caducados de las tarjetas. La asociación reclamó ante la compañía esta actuación por considerarla abusiva, ahora espera que

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