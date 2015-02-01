FACUA informa
Boletín semanal número 327
01/02/2015
La luz sufre en enero una subida interanual del 17,7%, según un análisis de FACUA
Aumentan las denuncias de los consumidores sevillanos por fraudes en telecomunicaciones y energía
Orange fue en 2014 la compañía de telecomunicaciones con más consultas y denuncias en FACUA
La CNMC impone una ridícula multa del 3% de lo facturado a un cártel de gestión de residuos urbanos
Comienza la recogida de firmas para apoyar la Iniciativa por una renta básica de inclusión en Andalucía
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