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La CNMC impone una ridícula multa del 3% de lo facturado a un cártel de gestión de residuos urbanos

FACUA considera irrisoria la sanción de más de 98 millones de euros que Competencia ha impuesto a ACS, FCC, Ferrovial, Sacyr y otras empresas que se repartían contratos de los ayuntamientos y pactaban precios.

FACUA.org
España-27/01/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa total de 98,2 millones de euros a ACS, FCC, Ferrovial, Sacyr, a otras treinta empresas y a tres asociaciones por mantener durante al menos trece años un cártel en el sector de la prestaci&oacut

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