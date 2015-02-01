La luz sufre en enero una subida interanual del 17,7%, según un análisis de FACUA
La tarifa media de enero de 2015 sitúa el recibo del usuario medio en 79,62 euros mensuales, 12,00 más que hace un año.
FACUA.org
España-01/02/2015
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El último análisis de FACUA-Consumidores en Acción pone de manifiesto que la factura de la luz ha sufrido una subida interanual del 17,7%. El recibo del usuario medio ha pasado de 67,62 a 79,62 euros mensuales (impuestos indirectos includos), una diferencia al alza de 12,00 e