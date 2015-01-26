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Comienza la recogida de firmas para apoyar la Iniciativa por una renta básica de inclusión en Andalucía

La promueve la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, de la que forma parte FACUA Andalucía.

FACUA.org
Andalucía-26/01/2015
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La plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, de la que forma parte FACUA Andalucía, ha comenzado este lunes a recoger firmas de los ciudadanos en las ocho provincias para apoyar su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reclamar que se establezca una

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