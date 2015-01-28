Nuestras accionesEl sector provocó más de un tercio de las reclamaciones

Orange fue en 2014 la compañía de telecomunicaciones con más consultas y denuncias en FACUA

Por primera vez, la multinacional francesa lidera este ranking, desbancando a Vodafone, que en los últimos años venía ocupando la primera posición.

FACUA.org
España-28/01/2015
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Orange fue en 2014 la compañía de telecomunicaciones con más consultas y reclamaciones de los usuarios en FACUA-Consumidores en Acción. Por primera vez, la multinacional francesa lidera este ranking, desbancando a Vodafone, que en los últimos años ven&ia

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