Orange fue en 2014 la compañía de telecomunicaciones con más consultas y denuncias en FACUA
Por primera vez, la multinacional francesa lidera este ranking, desbancando a Vodafone, que en los últimos años venía ocupando la primera posición.
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España-28/01/2015
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Orange fue en 2014 la compañía de telecomunicaciones con más consultas y reclamaciones de los usuarios en FACUA-Consumidores en Acción. Por primera vez, la multinacional francesa lidera este ranking, desbancando a Vodafone, que en los últimos años ven&ia