Aumentan las denuncias de los consumidores sevillanos por fraudes en telecomunicaciones y energía
FACUA Sevilla lamenta que la Junta no actúe con contundencia ante los fraudes y advierte de su falta de recursos para tramitar con celeridad las reclamaciones.
FACUA.org
Sevilla-29/01/2015
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FACUA Sevilla tramitó en 2014 un total de 6.806 consultas y reclamaciones en sus oficinas del número 8 de la calle Resolana, en el teléfono 954 376 112 y a través del portal de Internet FACUA.org. Han sido 4.752 consultas y 2.054 reclamaciones.