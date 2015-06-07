FACUA informa
Boletín semanal número 345
07/06/2015
FACUA Andalucía critica la inactividad de la Junta en las políticas de Medio Ambiente
No es broma: Movistar justifica la subida de Fusión por "la acepción etimológica" de "para siempre"
Vodafone, obligada a indemnizar con 4.000 euros a una socia de FACUA tras hacerle un contrato falso
La subida interanual de la luz se sitúa en el 4,3% tras bajar dos puntos en mayo
Divatto tarda tres años en cumplir su garantía y sustituir un sofá deteriorado a un usuario de Sevilla
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