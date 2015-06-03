No es broma: Movistar justifica la subida de Fusión por "la acepción etimológica" de "para siempre"
Replica a la primera reclamación de FACUA con un tergiversado argumento basado en el diccionario de la RAE y obviando que la ley considera engañosa la publicidad que "induzca o pueda inducir a error".
FACUA.org
España-03/06/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha recibido la primera respuesta del departamento de Reclamaciones de Telefónica a las numerosas reclamaciones que está tramitando por la subida fraudulenta de 5 euros mensuales en las tarifas de Movistar Fusión, que la compañí