FACUA Andalucía critica la inactividad de la Junta en las políticas de Medio Ambiente
Ante la conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, la federación recuerda a la administración autonómica la necesidad de asumir políticas medioambientales en beneficio del conjunto de la ciudadanía.
FACUA.org
Andalucía-05/06/2015
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