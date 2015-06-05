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FACUA Andalucía critica la inactividad de la Junta en las políticas de Medio Ambiente

Ante la conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, la federación recuerda a la administración autonómica la necesidad de asumir políticas medioambientales en beneficio del conjunto de la ciudadanía.

FACUA.org
Andalucía-05/06/2015
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FACUA Andalucía critica la inactividad de la Junta en las políticas de Medio Ambiente durante los últimos años. Este viernes 5 de junio, ante la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la federación recuerda a la administración aut

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