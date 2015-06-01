Divatto tarda tres años en cumplir su garantía y sustituir un sofá deteriorado a un usuario de Sevilla
FACUA recuerda que la cadena acumula denuncias por problemas en sus productos como grietas en la tapicería o piel cuarteada, entre otras cuestiones.
FACUA.org
Sevilla-01/06/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Fermín García ha estado tres años batallando con Divatto para que ésta cumpliera con la garantía ante los continuos problemas de tapicería que el sofá presentaba.
Fermín, socio de FACUA-Consumidores en Acción, com