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Divatto tarda tres años en cumplir su garantía y sustituir un sofá deteriorado a un usuario de Sevilla

FACUA recuerda que la cadena acumula denuncias por problemas en sus productos como grietas en la tapicería o piel cuarteada, entre otras cuestiones.

FACUA.org
Sevilla-01/06/2015
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Fermín García ha estado tres años batallando con Divatto para que ésta cumpliera con la garantía ante los continuos problemas de tapicería que el sofá presentaba.

Fermín, socio de FACUA-Consumidores en Acción, com

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