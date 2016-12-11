FACUA informa

Boletín semanal número 424
11/12/2016

FACUA alerta del riesgo de caída al usar las botas Quechua Forclaz 500 High vendidas en Decathlon

El Gobierno respondió al fraude de Volkswagen actuando como lacayo de una multinacional, denuncia FACUA

Un pueblo de Málaga indemniza con 7.800 euros a un socio de FACUA accidentado con una arqueta de Endesa

FACUA reclama al Ayuntamiento de Zaragoza medidas contra la precariedad de la flota de buses municipales

FACUA exige transparencia a la Junta de Extremadura sobre la gestión del canon del agua

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