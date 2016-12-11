FACUA informa
Boletín semanal número 424
11/12/2016
FACUA alerta del riesgo de caída al usar las botas Quechua Forclaz 500 High vendidas en Decathlon
El Gobierno respondió al fraude de Volkswagen actuando como lacayo de una multinacional, denuncia FACUA
Un pueblo de Málaga indemniza con 7.800 euros a un socio de FACUA accidentado con una arqueta de Endesa
FACUA reclama al Ayuntamiento de Zaragoza medidas contra la precariedad de la flota de buses municipales
FACUA exige transparencia a la Junta de Extremadura sobre la gestión del canon del agua
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