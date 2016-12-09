FACUA alerta del riesgo de caída al usar las botas Quechua Forclaz 500 High vendidas en Decathlon
El gancho de una bota puede quedarse enganchado en la pieza de refuerzo del otro pie.
FACUA.org
España-09/12/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción alerta del riesgo de «desequilibrio y caídas» de los consumidores al usar las botas Quechua Forclaz 500 High vendidas en Decathlon, al poderse quedar el gancho de metal de una bota enganchado en la pieza de refuerzo de la otra bota al andar en i