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Un pueblo de Málaga indemniza con 7.800 euros a un socio de FACUA accidentado con una arqueta de Endesa

El Ayuntamiento de Pizarra resarce a un vecino por los daños sufridos tras caerse en la calle al toparse con el depósito. El consistorio reclamará a su vez a la eléctrica dicha cantidad.

FACUA.org
Málaga-07/12/2016
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FACUA Málaga ha logrado que el Ayuntamiento de Pizarra indemnice a un vecino con 7.827 euros tras la caída que éste sufrió al tropezar con una arqueta en mal estado mientras caminaba por una calle de la localidad.

Tras sufrir el accidente, en diciembre de 2013,

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