Nuestras accionesRepresenta al mayor colectivo de afectados de la UE

El Gobierno respondió al fraude de Volkswagen actuando como lacayo de una multinacional, denuncia FACUA

La Comisión Europea ha decidido iniciar un procedimiento de infracción contra España y otros seis Estados por no haber sancionado al gigante alemán.

FACUA.org
España-09/12/2016
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la pasividad del Gobierno ante el fraude de los motores diésel de Volkswagen representa otro fraude al conjunto de usuarios. La asociación valora positivamente que la Comisión Europea haya decidido por fin iniciar un procedimie

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