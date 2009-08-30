FACUA informa

Boletín semanal número 44
30/08/2009

FACUA pide al Instituto Nacional del Consumo una investigación sobre las explosiones de equipos iPhone e iPod

FACUA establece un protocolo con nueve asociaciones europeas para defender a los consumidores que sufran abusos en sus países

FACUA Madrid se adhiere al Sistema Arbitral de Consumo de la Comunidad

FACUA analiza los cambios en el sector eléctrico en el informe 'Mercado libre sin competencia'

Movistar cobra a clientes españoles más del triple que a los británicos por conectarse a Internet desde otros países de la UE

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