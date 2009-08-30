FACUA informa
Boletín semanal número 44
30/08/2009
FACUA pide al Instituto Nacional del Consumo una investigación sobre las explosiones de equipos iPhone e iPod
FACUA establece un protocolo con nueve asociaciones europeas para defender a los consumidores que sufran abusos en sus países
FACUA Madrid se adhiere al Sistema Arbitral de Consumo de la Comunidad
FACUA analiza los cambios en el sector eléctrico en el informe 'Mercado libre sin competencia'
Movistar cobra a clientes españoles más del triple que a los británicos por conectarse a Internet desde otros países de la UE
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio