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FACUA analiza los cambios en el sector eléctrico en el informe 'Mercado libre sin competencia'

Publicado en el último número de su revista, 'Consumerismo', pone de manifiesto que lo único que han notado los usuarios domésticos es una subida media del 6% en sus recibos.

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España-25/08/2009
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FACUA-Consumidores en Acción analiza los cambios en el sector eléctrico en el informe Mercado libre sin competencia, que publica en el último número de su revista, Consumerismo.

En él, FACUA critica que lo único que han notado los us

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