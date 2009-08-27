FACUA establece un protocolo con nueve asociaciones europeas para defender a los consumidores que sufran abusos en sus países
En Italia, Austria, República Checa, Serbia y Lituania.
FACUA.org
Europa-27/08/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha suscrito un protocolo de actuaciones conjuntas con nueve asociaciones de consumidores europeas para defender a los usuarios que sufran abusos en sus países.
En virtud de este protocolo se establecen procedimientos para la tramitación de