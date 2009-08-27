Nuestras accionesDeben aclararse las causas

FACUA pide al Instituto Nacional del Consumo una investigación sobre las explosiones de equipos iPhone e iPod

Los casos están trascendiendo en distintos países y debe aclararse si existe un defecto de fabricación.

FACUA.org
España-27/08/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Política Social que abra una investigación sobre las explosiones, combustiones y rupturas espontáneas de equipos iPhone e iPod que están trascendiendo

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