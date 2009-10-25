FACUA informa
Boletín semanal número 52
25/10/2009
FACUA aconseja a los afectados por la huelga en Iberia que reclamen indemnizaciones
FACUA Andalucía organiza diversas conferencias en el marco de la campaña del FROM
FACUA Cádiz denuncia que los usuarios de varios municipios no reciben la factura de la luz desde hace meses
FACUA alerta sobre irregularidades ante la finalización del Plan 2000E
Industria reduce a 8 segundos la locución que debe informar de los precios de las llamadas y los titulares de las líneas 905
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