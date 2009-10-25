FACUA informa

Boletín semanal número 52
25/10/2009

FACUA aconseja a los afectados por la huelga en Iberia que reclamen indemnizaciones

FACUA Andalucía organiza diversas conferencias en el marco de la campaña del FROM

FACUA Cádiz denuncia que los usuarios de varios municipios no reciben la factura de la luz desde hace meses

FACUA alerta sobre irregularidades ante la finalización del Plan 2000E

Industria reduce a 8 segundos la locución que debe informar de los precios de las llamadas y los titulares de las líneas 905

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos