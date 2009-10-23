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FACUA aconseja a los afectados por la huelga en Iberia que reclamen indemnizaciones

No deben conformarse con la simple devolución del importe del billete si cancelan el contrato en lugar de modificar la fecha del vuelo.

FACUA.org
España-23/10/2009
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FACUA-Consumidores en Acción advierte a los usuarios de Iberia afectados por la huelga de tripulantes de cabina que pueden reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios, por lo que no deben conformarse con la simple devolución del importe del billete si cancelan el contrato

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