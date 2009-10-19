Industria reduce a 8 segundos la locución que debe informar de los precios de las llamadas y los titulares de las líneas 905
Frente a los 15 que dura la incluida en el resto de líneas de tarificación adicional: 803, 806 y 807.
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España-19/10/2009
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FACUA-Consumidores en Acción critica que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) ha decidido reducir a sólo 8 segundos la duración de la locución que debe informar de los precios de las llamadas y los titulares de las líneas del precio de ta