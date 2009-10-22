FACUA Cádiz denuncia que los usuarios de varios municipios no reciben la factura de la luz desde hace meses
Endesa Energía XXI y CHC Energía se han comprometido con la Asociación a facilitar el fraccionamiento del pago de la primera factura que reciban los afectados.
FACUA.org
Cádiz-22/10/2009
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