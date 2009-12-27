FACUA informa

Boletín semanal número 61
27/12/2009

La mesa ciudadana para analizar la situación de Tussam celebrará el lunes su primera reunión

FACUA pide la libertad del director de Greenpeace y del resto de activistas detenidos en Copenhague

Las autoridades de Consumo ordenan la retirada de 22 modelos de guirnaldas luminosas

FACUA edita una guía sobre el Sistema Arbitral de Consumo

Ver la misma película varía de precio hasta un 170% según un estudio de FACUA en cines de todas las capitales españolas

FACUA Jaén promueve los derechos del consumidor entre el colectivo gitano

Asociaciones de consumidores llevan a Air Comet a los tribunales

FACUA demanda a Fomento que proteja los intereses de los afectados por Air Comet

FACUA alerta de la venta a niños de pistolas de imitación que pueden provocar lesiones

Vender lotería premiada puede provocar la pérdida de más de la mitad del dinero

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