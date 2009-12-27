FACUA informa
Boletín semanal número 61
27/12/2009
La mesa ciudadana para analizar la situación de Tussam celebrará el lunes su primera reunión
FACUA pide la libertad del director de Greenpeace y del resto de activistas detenidos en Copenhague
Las autoridades de Consumo ordenan la retirada de 22 modelos de guirnaldas luminosas
FACUA edita una guía sobre el Sistema Arbitral de Consumo
Ver la misma película varía de precio hasta un 170% según un estudio de FACUA en cines de todas las capitales españolas
FACUA Jaén promueve los derechos del consumidor entre el colectivo gitano
Asociaciones de consumidores llevan a Air Comet a los tribunales
FACUA demanda a Fomento que proteja los intereses de los afectados por Air Comet
FACUA alerta de la venta a niños de pistolas de imitación que pueden provocar lesiones
Vender lotería premiada puede provocar la pérdida de más de la mitad del dinero
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