Ver la misma película varía de precio hasta un 170% según un estudio de FACUA en cines de todas las capitales españolas
El precio medio es de 5,96 euros un día normal y 6,13 los fines de semana y festivos. Oviedo y A Coruña, las más caras, frente a Teruel y Melilla, las más baratas.
FACUA.org
España-23/12/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio comparativo sobre los precios de 158 cines en las cincuenta capitales de provincia de España y las dos ciudades autónomas