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Vender lotería premiada puede provocar la pérdida de más de la mitad del dinero

Quienes hayan vendido más participaciones de las correspondientes a un décimo están obligados a abonar la totalidad del posible premio.

FACUA.org
España-21/12/2009
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los premiados por el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que no acepten ninguna oferta de compra de sus billetes. Estas prácticas suponen un fraude a la Hacienda Pública, además de una trampa que puede provocar

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