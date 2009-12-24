FACUA pide la libertad del director de Greenpeace y del resto de activistas detenidos en Copenhague
La asociación solicita una actuación de las autoridades españolas para que el dirigente no continúe detenido.
FACUA.org
España-24/12/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha hecho público su apoyo al director de Greenpeace España, Juan López Uralde y los demás activistas encarcelados en Copenhague en solidaridad con la organización ecologista ante la retención en la prisión